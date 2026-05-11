アイナ・ジ・エンドが自身のYouTubeにて公開しているドキュメンタリーシリーズ「Story of AiNA THE END #5」にて、配信中の新曲「ルミナス - Luminous」の楽曲制作からMV撮影、初パフォーマンスまでの密着映像を公開した。アイナ・ジ・エンド / Story of AiNA THE END #5 ルミナス - Luminous本楽曲は、TVアニメ『ONE PIECE』のオープニング主題歌として書き下ろされた楽曲。映像内ではアイナ・ジ・エンド自身が、今までで一番楽曲