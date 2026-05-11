Vポイントマーケティングは、Vポイントアプリ内のサービス「レシタメ」において、日常のショッピングのレシートでポイントが貯まる新機能「なんでもレシート」の提供を開始した。 「レシタメ」は、レシートを撮影・送信することでポイントが貯まるサービス。これまでは対象商品を購入する「ミッション」形式が主だったが、なんでもレシートでは、商品のメーカーや