【週刊プレイボーイ21号】 5月11日発売 価格：紙版670円、デジタル版570円 【拡大画像へ】 集英社は「週刊プレイボーイ21号」を5月11日に発売した。価格は紙版が670円、デジタル版が570円。 今週の週プレは、声優の井口裕香さんが表紙と巻頭グラビアに登場。また、澄田綾乃さん、蓬莱舞さんらのグラビアも掲載される。 【井口裕香さん】 （C）三宮幹史／集英