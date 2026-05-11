山口フィナンシャルグループが大幅反発し、上場来高値を更新した。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比３６．３％増の４５０億円になる見通しを示した。過去最高益の更新を計画する。また今期の年間配当予想は同３２円増配の９６円としたほか、自社株買いの実施も発表しており、ポジティブ視されたようだ。 自社株の取得総数は５００万株（自己株式を除