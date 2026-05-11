山口ＦＧが大幅反発し上場来高値更新、最高益更新・大幅増配計画と自社株買いを評価

山口フィナンシャルグループ<8418.T>が大幅反発し、上場来高値を更新した。同社は前週末８日の取引終了後、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の純利益が前期比３６．３％増の４５０億円になる見通しを示した。過去最高益の更新を計画する。また今期の年間配当予想は同３２円増配の９６円としたほか、自社株買いの実施も発表しており、ポジティブ視されたようだ。



自社株の取得総数は５００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．４２％）、取得総額１００億円を上限とする。取得期間は５月１１日から１０月３０日。２６年３月期の連結決算は純利益が前の期比６．６％減の３３０億８００万円。有価証券関係損益が減少した一方で貸出金利益が拡大。最終減益となったものの、計画に対して上振れして着地した。



出所：MINKABU PRESS