吉本興業は11日、よしもと漫才劇場（大阪・東京）を7月末で卒業する計22組を発表した。【写真多数】東西マンゲキ激人の“頂点”が集ったスペシャルイベントの様子大阪・よしもと漫才劇場、森ノ宮よしもと漫才劇場所属の10組、東京・渋谷よしもと漫才劇場、神保町よしもと漫才劇場所属の12組が、新たな門出を迎える。よしもと漫才劇場の所属期間は、7月31日までとなる。「今後とも、卒業メンバーをはじめ、よしもと漫才劇場メ