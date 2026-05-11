布川敏和の愛車はホンダ車！元シブがき隊でタレントの布川敏和さんが2026年4月14日、自身のインスタグラムを更新し、愛車のメンテナンスを報告しました。投稿には自身のクルマの様子も収められており、注目が集まっています。布川さんはどのようなクルマに乗っているのでしょうか。【画像】「布川敏和」の愛車「“庶民派”ホンダ車」を画像で見る！写真に映っていたのは、ホンダのコンパクトSUV「ヴェゼル」です。ヴェゼル