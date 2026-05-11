映画監督でアーティストの蜷川実花が、13日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。蜷川実花＝テレビ朝日提供極彩色による斬新な写真表現で知られ、映画監督や現代美術など様々な方面で活躍する蜷川。父は舞台演出家・蜷川幸雄さん、母はキルト作家の蜷川宏子という両親のもとで育った。2人の下で蜷川の感性は幼少期から育まれてきたといい、現在18歳と10歳の息子達にもなるべく制作