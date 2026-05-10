【競馬】NHKマイルカップG1（5月10日／東京競馬場・3歳オープン・芝1600メートル）【映像】母の日レースらしい“ピンク帽子”のワンツーフィニッシュゴールに飛び込んできたのはピンクの帽子を被った8枠の2頭。まさに「母の日」らしい決着となると、これにはファンも「母の日馬券」「サインだったか」と興奮している。5月10日、第31回NHKマイルカップが東京競馬場で開催。1番人気の