Photo: OGMAX ROOMIE 2025年6月4日掲載の記事より転載 お散歩のお供に冷たいコーヒーを持ち歩きたいけど、ボトルにコーヒーを入れるとニオイが残って気になる。ということで、ラフに使えるお手頃価格なボトルってないかな〜と探してみると、無印良品で気になるモノを発見！手に取りやすい価格、シンプルな見た目、それでいて持ち歩きやすい。これを探してたんだよね〜。フタにハンドルが付