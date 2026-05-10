Photo: OGMAX

ROOMIE 2025年6月4日掲載の記事より転載

お散歩のお供に冷たいコーヒーを持ち歩きたいけど、ボトルにコーヒーを入れるとニオイが残って気になる。

ということで、ラフに使えるお手頃価格なボトルってないかな〜と探してみると、無印良品で気になるモノを発見！

手に取りやすい価格、シンプルな見た目、それでいて持ち歩きやすい。

これを探してたんだよね〜。

フタにハンドルが付いたドリンクボトル

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以前から「目盛り付き ドリンクボトル」という商品は販売されていたのですが、こちらはフタにハンドルが付いた新商品。

白、ブルー、黒の3色展開でこちらは黒のもの。

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フタのハンドル以外にも、氷止めの内ブタに空いている飲み口の穴が1つから3つに増えていました。

ニオイを気にせず使える

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こういったボトルにコーヒーを入れると洗ってもニオイが落ちにくく、お茶を入れてもコーヒー風味になってしまうのが宿命。

ならば専用のボトルにすればいいのでは？

ということで、このボトルはコーヒー専用にしました！

税込み290円という手に取りやすい価格だからこそ、ニオイを気にしない使い方がしやすいんです。

お散歩のお供になってくれたよ

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約350mLという持ち歩きやすいサイズは、1日出かける時ではなくお散歩用のボトルにぴったり。

散歩中、コーヒーを飲んで一休みする時のお供として大活躍してくれています。

フタにハンドルがついたことでバッグのドリンクポケットからも取り出しやすく。

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フタを開ける時にも指を引っ掛けやすくなったので、通常の「目盛り付き ドリンクボトル」よりも使いやすく感じました。

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もちろんボトル単体でも持ち歩きやすい無印良品の「持ち運びやすい 目盛り付き ドリンクボトル」。

これからの季節、シンプルで使い勝手のいいお手頃ボトルを探している方、ぜひチェックしてみてください！