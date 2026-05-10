◇セ・リーグ阪神―DeNA（2026年5月10日甲子園）阪神・嶋村麟士朗捕手（22）が記念すべきプロ初打点を挙げた。7回1死二塁の場面で代打出場。DeNA宮城の151キロ直球をはじき返し、中前適時打を放った。チームとしては、4日の中日戦の初回以来となる5試合51イニングぶりの適時打をマーク。貴重な追加点をもたらす一打となった。