飲料メーカー『サントリー』が6月16日から新たに発売するのは、「夏のキウイチューハイ」と「夏のパインチューハイ」。夏季限定で販売される新作チューハイ2種は、いったいどんな商品なのか。「サントリー 夏のキウイチューハイ」「サントリー 夏のパインチューハイ」夏限定チューハイ新作6月16日発売季節の訪れと旬の果実のおいしさを感じられる、季節限定チューハイを販売している『サントリー』。今回の新作は、キウイとパイ