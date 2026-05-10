飲料メーカー『サントリー』が6月16日から新たに発売するのは、「夏のキウイチューハイ」と「夏のパインチューハイ」。夏季限定で販売される新作チューハイ2種は、いったいどんな商品なのか。

「サントリー 夏のキウイチューハイ」「サントリー 夏のパインチューハイ」

夏限定チューハイ新作 6月16日発売

季節の訪れと旬の果実のおいしさを感じられる、季節限定チューハイを販売している『サントリー』。今回の新作は、キウイとパインの2種だ。

「サントリー 夏のキウイチューハイ」には愛媛県産のキウイフルーツを使用。「キウイフルーツのほどよい甘みと酸味が広がる爽やかな味わい」（同社）となっており、キウイの旨みが存分に楽しめそうだ。日本一のキウイ産地、愛媛県のキウイが使われているのも嬉しい。

「サントリー 夏のパインチューハイ」には沖縄県産のパイナップルを使用。「パイナップルならではの甘酸っぱさが楽しめる味わい」（同社）とのことで、渇いた喉にパイナップルの甘みと酸味が沁みそうだ。

今回のチューハイでは『サントリー』独自の“-196℃製法”を活用している。 -196℃製法では、果実をその名の通り-196℃で瞬間凍結し、それをパウダー状にしてお酒に浸漬している。その製法によって、果実まるごとのおいしさが引き出されているという。

パッケージにもみずみずしさ感じる果実が大きくあしらわれている。さらに、背景は南国の海辺をイメージしたといい、青々とした空と海が、夏らしく爽やかで気分が上がる。

夏にぴったりの期間限定チューハイ。果実のおいしさを味わいながら、暑い夏を乗り切ろう。

サントリー 夏のチューハイシリーズ一覧

■サントリー 夏のキウイチューハイ 税別159円（希望小売価格）

サントリー 夏のキウイチューハイ 税別159円（希望小売価格）

■サントリー 夏のパインチューハイ 税別159円（希望小売価格）

サントリー 夏のパインチューハイ 税別159円（希望小売価格）

発売日：2026年6月16日（火）

発売地域：全国

容量・アルコール度数：350ml・5％

価格：税別159円（希望小売価格）

【画像】果物そのままのおいしさ!? キウイとパインで夏を感じる新作チューハイ（2枚）