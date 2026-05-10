「ＮＨＫマイルＣ・Ｇ１」（１０日、東京）ＧＷいかがお過ごしでしたか？私はお散歩の途中、八百屋さんに山菜がずらりと並んでいるのを発見。お店の方いわく、東北も急に暖かくなり一気に芽吹いたそうです。そこで、大人になってから大好きになった「ふきのとう」を４パック購入、念願の「ふきのとう味噌」を作りました♪先月初めかな？「ＢＳイレブン競馬中継」のＣＭ中、お料理上手な須田鷹雄さんと舩山陽司さんが“ふ