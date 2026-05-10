現在、角川武蔵野ミュージアム（埼玉県東所沢）で、度肝を抜かれる「映像」が上映されている。《銀河鉄道999 THE GALAXY EXPERIENCEあの旅は、まだ続いている。》（プロデューサー：宮下俊）である。【写真を見る】これが「零士メーター」！…不朽の名作が「イマーシブ映像」で蘇る！「この種のイマーシブ（没入型）展示・映像は、いままでにもいろいろありましたが、ちょっとレベルがちがいます。テーマパークだと、せいぜい4