「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位REGZA43Z670R（TVS REGZA）2位REGZA55Z875R（TVS REGZA）3位REGZA43M550R（TVS REGZA）4位REGZA50Z670R（TVS REGZA）5位AQUOS 4K4T-C43HN2（シャープ）6位REGZA50M550R（TVS REGZA）7位AQUOS 4K4T-C55HV1（シャープ）8位VIERATV-55W90B（パナソニック