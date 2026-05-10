REGZAが上位4位まで独占 4Kテレビ人気ランキングTOP10 2026/5/10
「BCNランキング」2026年4月27日〜5月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
4位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
4T-C43HN2（シャープ）
6位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
8位 VIERA
TV-55W90B（パナソニック）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
2位 REGZA
55Z875R（TVS REGZA）
3位 REGZA
43M550R（TVS REGZA）
4位 REGZA
50Z670R（TVS REGZA）
5位 AQUOS 4K
6位 REGZA
50M550R（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C55HV1（シャープ）
8位 VIERA
TV-55W90B（パナソニック）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 AQUOS 4K
4T-C50HN2（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。