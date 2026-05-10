【モデルプレス＝2026/05/10】フリーアナウンサーでタレントの沖田愛加が5月8日、自身のInstagramを更新。ニットワンピース姿を公開した。【写真】29歳美人アナ「破壊力すごい」美ボディぴったりニットワンピ姿◆沖田愛加アナ、ぴったりニットワンピ姿公開沖田アナは「ボートレーススペシャルライブ 2日間見てくれてありがとう」とYouTubeチャンネル「ボートレース公式 BOATRACE official」による「ボートレーススペシャルLIVE」の