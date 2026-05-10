お笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱が８日までにオフィシャルブログを更新。１歳の長女・にこりちゃんの“初めて”の姿を公開し、注目を集めている。 ６日、「初めての」と題してブログを更新した山本は「さぁにこりさんの初めてのじゃがりこ姿を撮影するのに成功しました」と報告。 カラフルなボーダー柄のトップスに淡いパープルのパンツ、ピンクのスニーカーという可愛らしい装いの娘が、屋外でスナック菓子「じゃがりこ」を