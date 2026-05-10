６月６日のJ１百年構想リーグのプレーオフラウンド第２戦、FC東京 vs WESTグループ同順位（14時キックオフ／MUFGスタジアム＝国立競技場）で『Big Thank You Day』を開催。その一環として、江頭2:50さんの来場が決定したのだ。スペシャルゲストの大役を担った江頭2:50さんは、『国立最終熱戦』応援パフォーマンスについて以下のようにコメントした。 「おい、ＦＣ東京のファン・サポーター！ 今シーズンのＦＣ東京、優勝