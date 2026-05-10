AIの普及や働き方の変化が進む中、新しい自分を探して、資格取得を目指す若者が増えています。 熊本市中心部の上通アーケード内にある資格スクールは、ITやビジネス、美容など800種類以上の講座を展開していて、オンラインにも対応し、就職や転職を見据えた利用が広がっています。 人気のネイリスト講座 どんな人が受講？ ヒューマンアカデミー熊本校 橋本慶一さん「最近でいうと、AIが時代とし