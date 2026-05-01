プレミアリーグ 25/26の第36節 ブライトンとウルバーハンプトンの試合が、5月9日23:00にアメリカンエクスプレス・スタジアムにて行われた。

ブライトンは三笘 薫（MF）、ダニー・ウェルベック（FW）、ジャック・ヒンシュルウッド（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するウルバーハンプトンは黄 喜燦（FW）、マテウス・マネ（FW）、アダム・アームストロング（FW）らが先発に名を連ねた。

その直後の1分に試合が動く。ブライトンのマキシム・デクーパー（DF）のアシストからジャック・ヒンシュルウッド（MF）がヘディングシュートを決めてブライトンが先制。

さらに5分ブライトンが追加点。マキシム・デクーパー（DF）のアシストからルイス・ダンク（DF）がヘディングシュートで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とブライトンがリードしてハーフタイムを迎えた。

ウルバーハンプトンは後半の頭から選手交代。ウーゴ・ブエノ（DF）からデビッド・ウルフ（DF）に交代した。

58分、ブライトンが選手交代を行う。三笘 薫（MF）に代わりヨエル・フェルトマン（DF）が出場。なお、この交代は負傷によるものとみられる。

67分、ウルバーハンプトンは同時に2人を交代。ペドロ・リマ（DF）、マテウス・マネ（FW）に代わりロドリゴ・ゴメス（FW）、ジャンリクネ・ベルガルド（MF）がピッチに入る。

76分、ブライトンは同時に2人を交代。ダニー・ウェルベック（FW）、カルロス・バレバ（MF）に代わりジョルジニオ・ルター（FW）、ヤシン・アヤリ（MF）がピッチに入る。

後半終了間際の86分ブライトンが追加点。ヤンクバ・ミンテ（FW）がゴールで3-0。3点差となる。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ブライトンが3-0で勝利した。

なお、ブライトンに所属する三笘 薫（MF）は先発し58分までプレーした。24分にイエローカードを受けている。

2026-05-10 01:00:10 更新