インフルエンサー、作家、歌手など多岐にわたる分野で活躍する希島あいり（37）が9日、自身のXを更新。芸能界引退を報告した。希島は「応援してくださっている皆様へ私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と芸能界引退を表明。「楽しいこと、幸せなことばかりじゃなく、苦しくて、悔しくて、涙が止まらなかった日や何度も立ち止まりそうになった