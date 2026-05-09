インフルエンサー、作家、歌手など多岐にわたる分野で活躍する希島あいり（37）が9日、自身のXを更新。芸能界引退を報告した。

希島は「応援してくださっている皆様へ 私、希島あいりは、この度、長年お世話になった事務所を退所し、それと同時に、表舞台からも離れる決断をしました」と芸能界引退を表明。

「楽しいこと、幸せなことばかりじゃなく、苦しくて、悔しくて、涙が止まらなかった日や何度も立ち止まりそうになった日もありました。それでもここまで歩いてこられたのは、いつも支えてくれたファンの皆さん、共に走ってくれたスタッフの皆さん、そして沢山の仲間たちがいてくれたからです」と感謝をつづった。

今後については具体的な言及は避けたものの、「これから先、新しい道で、自分が本当にやりたいことを探しながら、また一歩ずつ歩いていきたいです」とし、「寂しさがないと言ったら嘘になるけれど、皆さんと過ごした時間は、私の人生の宝物です。会ってくれて、愛してくれて、歌っている希島あいりも好きでいてくれて、本当にありがとうございました」とつづっていた。