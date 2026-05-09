グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（35）がFLASHに登場。5月22日発売の写真集「Trajectory」に合わせて、「写真集独占妖艶の軌跡」と題したグラビアを披露しました。【写真】「34歳のすっぴん裸眼が表紙です」とご本人がコメントした岸明日香さんの写真集岸さんはSNSで「FLASHさんに写真集の写真6ページとインタビュー掲載していただいてます ゲットしてね」と報告。公開した写真は、美ヒップを強調するような振り返りポー