風俗やキャバクラ、スナックのキャストなどのナイトワークは、収入もシフトもすべてを自分で決める必要があります。そのため、周りにダラけた友達がいると「赤信号、みんなで渡れば怖くない」状態へと陥り、どんどん常識から遠ざかってしまいます。【写真】弾むHカップから匂い立つ色気現役風俗嬢るるたん一般的な感覚を失ってくると、「遅刻癖」「虚言癖」や「先延ばし癖」「散財癖」など、ダメな癖がついてしまうケースは多い