風俗やキャバクラ、スナックのキャストなどのナイトワークは、収入もシフトもすべてを自分で決める必要があります。そのため、周りにダラけた友達がいると「赤信号、みんなで渡れば怖くない」状態へと陥り、どんどん常識から遠ざかってしまいます。



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一般的な感覚を失ってくると、「遅刻癖」「虚言癖」や「先延ばし癖」「散財癖」など、ダメな癖がついてしまうケースは多いです。他にもまだまだありますが、ナイトワーカーがつきやすい悪癖として代表的なのはこの4つです。



しかも一度癖がつくと、元に戻すのは至難の業。自由の世界で自己を保つことほど、難しいものはないのかもしれません。



ナイトワーカーにつきがちな悪癖、抜くのが難しい問題

夜の世界には驚くべき自堕落な人間が山ほどいますから（苦笑）、彼らを反面教師にし、自分を戒めるくらいの心意気でないとあっという間に右へならえします。



たとえば「どうしても時間通りに出勤するのが苦手で……」と語るのはサクラさん（仮名・23歳）。夜職を始めた時はお店の遅刻・当欠に対する罰金制度に怯え、真面目に出勤をしていました。



しかし、歴を重ね、売り上げが安定してきた頃から遅刻癖がつき始め……。今となっては月に数回ほど約束の時間に遅れてしまっているのです（以下『』内、サクラさん談）。



『ウチの店、罰金が15分単位で5000円なんですね。最初は“高ッ！”と思ってたんですけど、稼ぐうちに段々“5000円くらいいいか”になってきちゃって、10日に1回くらいのペースで遅れちゃう。ただ15分を超えると罰金が1万円に跳ね上がるので、ギリギリの15分以内の遅刻に留めてます（笑）』



罰金を支払えば丸く収まることを知ってしまうと、だらしなさが身に着くのも無理はない話です。また罰金制度のないお店だと遅刻癖がより悪化するケースも頻繁に見られるので、勤怠の悪さによる“干され”を経験しないとなかなか治りません。



自分を大きく見せるための虚言癖がヤバイ

サクラさんに引き続き話を聞いてみると、とんでもない虚言癖を持つ女のコがかつてお店に在籍していたとか。売上金額を盛ったり、起きていないことをあったかのように話したり。



また、ヘルプで着いた卓のシャンパンが開いたら、まるで自分の物のようにストーリーへ載せるのです。



『キャバは自分を大きく見せるために“チョイ盛り”くらいはしますけど、明らかなウソは周りからドン引きされます。あとは出身大学をウソついて、高学歴設定にしてる女の子もいたなぁ。学歴なんかバレやすいのに、なんでわかりやすい虚言吐くんですかね？』



歓楽街で働き続けると、設定と虚言を履き違える人が多いのです。ウソで固めるうちに自分で自分がわからなくなってしまうケースも実際にあるようですよ。



「忙しいから今は後で」延ばし癖で自分の首を絞めまくる

相当な“鬼出勤嬢”でもない限り、ナイトワーカーは労働時間が少なめ。週5〜6日×8時間以上働く人はほとんどおらず、基本的に1日の自由時間が多いのが特徴的です。



一般企業に勤める人よりも役所など公的手続きの時間が取りやすく、コールセンターにいつでも電話がかけられるはずなのに！なぜか大事なことを先延ばしにする、そんな癖がつきやすいのだとリコさん（仮名）は言いました（以下『』内、リコさん談）。



『昔昼職してた時はちゃんとやってたはずなのに、夜職専業になってから先延ばし癖がつきました。明らかに昔より稼働時間が減ってるのに、色々めんどくさくなるんですよ。バリバリ働くことを忘れたから、脳みそが鈍ったのかも』



リコさんは電気代の払込用紙を紛失し、電力会社に電話をしようと思いつつもうっかり先延ばしにしてしまいます。その結果、督促状が届くのを年に何度も繰り返しているそう。筆者が「口座引き落としか、カード払いの設定にしたらどうです？」と尋ねたところ「その変更手続きでさえダルいんです」と即答されてしまいます（笑）



『やんなきゃダメってわかってますよw でも、なんか先延ばしにしちゃう。やろうやろうと思ってもう2年くらい経つような……。ちなみに同業の知り合いは年金を支払わず、免除申請もせず放置しまくって大変なことになってます』



何に使ったかわからない……散財癖で貯金とは無縁

貯金ができないナイトワーカーの多くが口を揃えていうのが「何に使ったかわからない」という言葉。実はハイブランドをドカンと買ったり整形で高額を支払うよりも、チマチマとした出費が記憶に残らず、散財癖が治らない原因なのです。



先ほど話を聞いたリコさんも毎月自転車操業らしく、お金が一向に貯まらないとのこと。気づくと通販や出前を利用し「1日1万円とかあっという間に消えるかも」と苦笑いします。



『ちゃんと計算してないから詳しい金額はわからないけど、海外通販とか出前を注文する癖があるので、多分そういうのが貯金できない原因かも。支払った“詳しい金額”が全然把握できてないのが自分でも悪いってわかってます（笑）。でも、ダルいんですよねぇ……。まさにこういうのも先延ばし癖の1つですよね？』



このように、どの悪癖も自分にとってマイナスとなるものが多いです。これらの悪癖を身に付けないためにも、定期的に自分を客観視し「ダメな子と一緒になっていないか」を逐一確認することをおすすめします。



◆たかなし亜妖（たかなし・あや）

元セクシー女優のシナリオライター・フリーライター。2016年に女優デビュー後、2018年半ばに引退。ゲーム会社のシナリオ担当をしながらライターとしての修業を積み、のちに独立。現在は企画系ライターとしてあらゆるメディアで活躍中。