Image: Amazon 先日、劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』を見てきました。AI搭載の白バイと、謎の黒づくめのバイクが出てくるミステリー仕立てなんですが、バイクチェイスは激しいし、クライマックスはド派手だし、まぁ、相変わらずの劇場版コナンっぷりで、大変おもしろかったです。おもしろいと感じただけでなく、なんか、『名探偵コナン』シリーズのすごさを見せつけられました。