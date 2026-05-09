日本マクドナルド（東京都新宿区）の公式「X」アカウントが、「チキンマックナゲット 15ピース」に含まれるタンパク質の量を紹介しています。【画像】すご…コチラが「チキンマックナゲット 15ピース」の“タンパク質”量です！「チキンマックナゲット 15ピース」のタンパク質の量は？公式アカウントは、「知ってた？」とコメント。皿に盛られた「チキンマックナゲット 15ピース」の画像を投稿しました。画像には、「タンパ