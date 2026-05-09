5月7日～8日に、上期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄 市場 決算期修正前修正後修正率更新日 シイエムシイ 東Ｓ26/ 31500200033.35/7 ＭＴＩ 東Ｐ26/ 31550206333.15/8 ダイトロン 東Ｐ26/ 63260372014.15