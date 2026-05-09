スーパー銭湯の休憩エリアでのNG行為について、温浴施設「スパメッツァおおたか竜泉寺の湯」の公式TikTokアカウントが紹介しています。【ひどい】「えっ…とても迷惑」これがスーパー銭湯での“NG行為”です！公式アカウントは「休憩エリアの場所取りOK例 NG例」というタイトルの動画を公開。この動画では、スタッフが場所取りについて、「入浴や食事などで長時間場所を空けるときの場所取りはNG」「お手洗いや漫画を取りに