【モデルプレス＝2026/05/09】元日向坂46の影山優佳が5月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿を投稿し、話題になっている。【写真】25歳元日向坂「スタイル抜群」圧巻美脚輝くワンピース姿◆影山優佳、美脚披露影山は「影山優佳、25歳になりました」「そして、活動開始から10年を迎えることができました。いつもたくさんの応援をありがとうございます」とつづり、25歳の誕生日を迎えたことを報告。黒地に白のストライプの