お笑いコンビ「おぎやはぎ」の小木博明（54）と矢作兼（54）が9日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）にゲスト出演。意外な経歴を明かした。番組ではコンビの経歴を紹介。1989年、高校3年生時に出会い、卒業後の90年にそろって就職。共にサラリーマン経験を経てからのコンビ結成だったと明かした。矢作は芸能界の恩人を「極楽とんぼ」加藤浩次と紹介。「サラリーマンから芸人になったきっかけも加藤さん。