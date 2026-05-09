Shop.1【大宮】伯爵邸大宮駅東口から徒歩約4分。「伯爵邸（はくしゃくてい）」があるのは、駅前の喧騒からちょっとだけ離れた住吉通りの一角です。開業した昭和51年（1976）当時としては、珍しい24時間営業で、早朝から深夜まで、さまざまなお客さんに愛される大宮のオアシスでした。お昼時や週末には行列ができるような人気店になった今も、そうした一面は変わってはいません。「お嬢様セット（ナポリタン・唐揚・フレンチトース