大宮駅東口から徒歩約4分。「伯爵邸（はくしゃくてい）」があるのは、駅前の喧騒からちょっとだけ離れた住吉通りの一角です。開業した昭和51年（1976）当時としては、珍しい24時間営業で、早朝から深夜まで、さまざまなお客さんに愛される大宮のオアシスでした。お昼時や週末には行列ができるような人気店になった今も、そうした一面は変わってはいません。

「お嬢様セット（ナポリタン・唐揚・フレンチトースト）」1350円

“鉄道のまち 大宮”で働く人たちがよく食べていたといわれることから、今ではご当地グルメとなった「大宮ナポリタン」。条件は、旧大宮市内に店舗があり、具材に埼玉県産野菜を1種類以上使うこと。その先駆けである「伯爵邸大宮ナポリタン」（サラダ・スープ付き）980円は、ケチャップをベースにしたどこか懐かしい味付けで、豚肉やイカといった具材の量もたっぷり。昼夜を問わず注文の多い看板メニューです。

■伯爵邸（はくしゃくてい）

住所：埼玉県さいたま市大宮区宮町1-46

TEL：048-644-3998

営業時間：24時間

定休日：無休

公式SNS：https://www.instagram.com/omiyahakusyaku/

■参考記事：【大宮】伯爵邸で名物ナポリタンを堪能！ 異次元喫茶には何が待っている!?（配信日：2024.03.31）



大宮駅西口を出て徒歩5分ほど。住宅街に溶け込むようにたたずむ「OttO（おっと）」は、2025年4月にオープンした映画館、カフェ、シェアハウスが組み合わさった複合施設です。

施設内にあるカフェは、オーナーが料理家兼バーテンダーである古くからの友人とともにつくり上げたもの。看板メニューは、注文後一枚一枚丁寧に焼き上げる手作りピザで、「マルゲリータ」や「コーンマヨ」各1100円（ハーフサイズは600円）、「生ハムとルッコラ」1300円（ハーフサイズは700円）など幅広いトッピングを用意しています。

左から「クリームソーダ」600円、「釜上げしらすピザ」1300円

なかでもおすすめ＆人気なのは「釜上げしらすピザ」。イタリアのピザ生地に、和歌山県産の釜上げしらす、チーズ、のりがトッピングされています。

カフェメニューのなかで、ドリンク類は映画館に持ち込むことができます。ソフトドリンクもお酒も持ち込み可能なので、好きなドリンクと一緒に映画を楽しんで。

■OttO（おっと）

住所：埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-345

TEL：048-871-8286

営業時間：9〜21時（フードは20時LO、ドリンクは20時30分LO）

定休日：水・木曜 ※詳細は公式SNSで要確認

公式サイト：https://otto-extended.com

■参考記事：埼玉・大宮「OttO」は映画館×カフェ×シェアハウスの複合施設！誰もが楽しく過ごせる街を目指して（配信日：2025.10.30）



Shop.3

【大宮】香港蒸籠 そごう大宮

「そごう大宮」9階にある「香港蒸籠 そごう大宮（ほんこんちょんろん そごうおおみや）」は、海老と烏賊のチリソース、麻婆豆腐、担々麺などの本格中華料理や、小籠包、焼売といった点心、さらにデザートまで好きなだけ食べられるバイキングレストラン。平日のランチ時間は大人2198円で、食べ放題に！

香港らしい賑やかな雰囲気のなかで、本格中華を心ゆくまで堪能してみてください。

公式サイト：https://shop.create-restaurants.co.jp/1263/



Shop.4

【大宮】カフェ レストラン パルテール

大宮駅から徒歩約3分。「パレスホテル大宮」1階にある「カフェ レストラン パルテール」は、期間ごとにテーマが替わる「朝食ブッフェ」（6時45分〜10時 大人4500円）や、「ランチ＆ディナーバイキング」（11〜14時 大人3800円、土・日曜、祝日は11時〜12時30分、13時〜14時30分 大人4600円）が好評のレストランです。

店内は「品格」と「親しみやすさ」を共存させたくつろぎの空間。四季折々の旬の食材を使った、ホテルシェフが作るメニューをぜひ楽しんでみて。

公式サイト：https://www.palace-omiya.co.jp/restaurant/parterre_01.html



Shop.5

【大宮】リストランテ オガワ

大宮駅から徒歩約9分。「リストランテ オガワ」は、ミラノの5つ星ホテルをはじめ、海外の有名店で修業したシェフによる、本格イタリア料理が味わえるレストランです。ゴールデンポークや武州和牛、美里のダチョウ肉など、埼玉県産食材を使用したメニューのほか、本場仕込みの手打ちパスタは、4種類のパスタから選べる「パスタコース」3500円などで味わえます。

公式サイト：https://ristorante-ogawa.com



Shop.6

【大宮】石臼碾き手打ち蕎麦 吉草

コース一例

大宮駅から徒歩約7分の「石臼碾き手打ち蕎麦 吉草（いしうすびきてうちそば きっそう）」。店内の石臼で毎朝挽き、手打ちされる蕎麦は、山形の契約農場から仕入れているもの。挽きたて、打ちたて、ゆでたての本格的手打ちそばが味わえます。

また、季節ごとの食材を使ったコース料理も提供。店主が自ら大宮市場で仕入れた厳選食材を使用した絶品料理が、お手頃価格で楽しめます。

公式サイト：https://www.kichi-corp.com

※営業時間・定休日が変更になる場合があります。公式SNSで事前にお確かめのうえおでかけください。



Shop.7

【大宮】ALL MY TEA 大宮店

「CREAM BUTTERFLY（クリームバタフライ）」650円

大宮駅から徒歩約5分。「ALL MY TEA 大宮店（オール マイ ティー おおみやてん）」は、オリジナルブレンドのハーブティーを中心に、体が喜ぶドリンクを販売。店内にはカウンター式のイートインスペースがあり、ハーブをベースにしたドリンクを提供しています。

おすすめは、自然の青が印象的なバタフライピーとラベンダーを抽出して、ココナッツとパイナップルをミックスした「CREAM BUTTERFLY（クリームバタフライ）」。見た目もかわいいヘルシーなフラッペです。

お店で提供しているドリンクは、ほとんどがカフェインフリー。子どもも安心して飲めると、子育て中のママたちにも好評だそうですよ。

公式SNS：https://www.instagram.com/allmytea_omiya/

※営業時間が変更になる場合があります。公式SNSで事前にお確かめのうえおでかけください。

■参考記事：【ALL MY TEA 大宮店】 やさしい味わいのハーブティーでリフレッシュ！（配信日：2022.07.23）



「大宮ボートハーバー（おおみやぼーとはーばー）」は、大宮公園内の舟遊池にある、手こぎボートとカフェドリンクを楽しめる施設。大宮公園駅から徒歩7分ほど、大宮駅からは「武蔵一宮氷川神社」を経て徒歩30分ほどの場所にあります。

チケットを購入して入場すると、まるでマリーナのような水上のテラスが広がります。ボートに乗ったり、カフェでのんびり優雅なひとときを楽しんだり、コワーキングスペースのように利用したり…と、思い思いの過ごし方ができます。

左から「TODAコーラ」、「韃靼そば茶」、「サイダー」、「メロンサイダー」各350円。「フィーバーツリープレミアムジンジャービア」450円。「缶ビール」600円

ボートを楽しんだ後は、水上に浮かぶハーバーテラスでカフェタイム。平成の名水百選に選ばれた、埼玉県の秩父地方の毘沙門水を使用した戸田乳業のサイダー「ちちぶ路」シリーズを中心とした、こだわりのドリンクのラインナップが自慢です。そのほかに帽子やバッグといったオリジナルグッズの販売も。

「大宮ボートハーバー」で、ぜひ憩いのひとときを過ごしてみてくださいね。

■大宮ボートハーバー（おおみやぼーとはーばー）

住所：埼玉県さいたま市大宮区高鼻町4 大宮公園内

TEL：070-3200-0716（10〜17時）

営業時間：12〜20時（火〜金曜）、土・日曜、祝日は10〜20時（発券は営業終了20分前まで）

※月により変動があるため公式SNSで要確認

定休日：月曜および不定休

料金：700円（10〜17時）、1000円（17〜20時）※1隻3名まで利用可能

公式SNS：https://www.instagram.com/omiya_boat_harbor/

■参考記事：【大宮】11月からカフェ営業開始！「大宮ボートハーバー」でゆったり憩いのひとときを（配信日：2024.12.02）



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

●この記事は、『るるぶ＆more.』の過去に掲載した記事をもとに作成しています。

