5月3日、ラッピングされた白色のオープンカーに乗り、ピンクの花柄衣装で金髪をなびかせる女優・畑芽育を発見。その隣には、「見た目は子ども、頭脳は大人」でおなじみのキャラクター・江戸川コナンの姿があった。「畑さんは手を振ったり、顔の前でハートポーズを作ったりと、集まったファンを大いにわかせていました。なかでも、コナン君の決めゼリフである『真実はいつもひとつ』のポーズを披露していたのが印象的でした。驚