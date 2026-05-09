元フジテレビアナウンサーでタレント・渡邊渚が9日までにInstagramを更新。笑顔のオフショットを披露した。【写真】元フジアナ・渡邊渚が「スタイル抜群」、圧倒的に美しい“水着姿”も（12枚）渡邊が投稿したのは自身のソロショット。「収録！」とつづり、シースルーの衣装姿で魅せ。明るい笑顔も印象的で、ファンからは多数の「いいね！」が贈られている。2023年7月に体調不良で入院し、2024年8月にフジテレビを退社した渡