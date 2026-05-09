熊本地震の復興プロジェクトとして西日本シティ銀行熊本営業部が熊本市に寄付金を贈呈しました。 贈呈式では西日本シティ銀行九州地区本部の古屋雄一郎 本部長から熊本市の大西一史市長に目録が手渡されました。 西日本シティ銀行熊本営業部では、熊本復興プロジェクトとして、去年の8月から今年3月まで取引先の会社などと協力してペットボトルキャップを回収する取り組みを進めていました。そして、今回集まったおよそ20万個分