高野山・奥の院の表参道にある「武田信玄・勝頼墓所」（写真：tonkoAFLO／イメージマート）2026年のNHK大河ドラマ『豊臣兄弟！』は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にスポットライトが当てられ、そのユニークな視点で話題を呼んでいる。天下人となる秀吉（演：池松壮亮）を、秀長（演：仲野太賀）は右腕としていかに支えたのだろうか。第17回「小谷落城」では、信長が浅井・朝倉攻めを再開。進退窮まった浅井長政は小谷城に籠城すること