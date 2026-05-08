【モデルプレス＝2026/05/08】Mrs. GREEN APPLEの楽曲「風と町」のMusic Video撮影の裏側を捕らえた「MV Behind the Scenes」がYouTubeで公開された。【写真】ミセス「風と町」MVビハインド公開◆ミセス「風と町」MVビハインド公開8日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にて、最新曲・NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」の歌唱パフォーマンスを披露したばかりのMrs. GREEN APPLE。その「風と町」の「MV