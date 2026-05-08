Mrs. GREEN APPLE「風、薫る」主題歌「風と町」MVビハインド公開
【モデルプレス＝2026/05/08】Mrs. GREEN APPLEの楽曲「風と町」のMusic Video撮影の裏側を捕らえた「MV Behind the Scenes」がYouTubeで公開された。
【写真】ミセス「風と町」MVビハインド公開
8日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にて、最新曲・NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」の歌唱パフォーマンスを披露したばかりのMrs. GREEN APPLE。その「風と町」の「MV Behind the Scenes」が公式YouTubeチャンネルで公開された。
風を踊らせ、風に導かれていくメンバーの優雅な姿が、雄大な自然と最先端のVFXで描かれた美しい映像の制作の裏側を捕らえるのみならず、そのコンセプトの起案から映像の完成に至るまで、楽曲にまつわる全てをプロデュースする大森元貴（Vo.／Gt.）をはじめとした、メンバーのインタビューなども盛り込まれた貴重な映像となっている。先に公開された「Behind the Song ＆ the Scenes」と併せて見ることにより、より深く楽曲に込められた想いを知り、楽曲の誕生からMV完成へと至る道のりを知ることができるものとなっている。（modelpress編集部）
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◆ミセス「風と町」MVビハインド公開
8日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」にて、最新曲・NHK連続テレビ小説「風、薫る」主題歌の「風と町」の歌唱パフォーマンスを披露したばかりのMrs. GREEN APPLE。その「風と町」の「MV Behind the Scenes」が公式YouTubeチャンネルで公開された。
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