8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円高の6万3000円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては286.35円高。出来高は3117枚となっている。 TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.02ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 6