　8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円高の6万3000円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては286.35円高。出来高は3117枚となっている。

　TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.02ポイント高で推移。

○主要先物価格・22時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 63000　　　　　+160　　　　3117
日経225mini 　　　　　　 63000　　　　　+160　　　 86982
TOPIX先物 　　　　　　　3844.5　　　　　 +12　　　　7045
JPX日経400先物　　　　　 35095　　　　　+165　　　　 165
グロース指数先物　　　　　 821　　　　　　+1　　　　 448
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース