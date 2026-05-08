日経225先物：8日22時＝160円高、6万3000円
8日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比160円高の6万3000円と大幅高で推移。日経平均株価の現物終値6万2713.65円に対しては286.35円高。出来高は3117枚となっている。
TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63000 +160 3117
日経225mini 63000 +160 86982
TOPIX先物 3844.5 +12 7045
JPX日経400先物 35095 +165 165
グロース指数先物 821 +1 448
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3844.5ポイントと前日比12ポイント高、TOPIXの現物終値比は15.02ポイント高で推移。
○主要先物価格・22時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 63000 +160 3117
日経225mini 63000 +160 86982
TOPIX先物 3844.5 +12 7045
JPX日経400先物 35095 +165 165
グロース指数先物 821 +1 448
東証REIT指数先物 売買不成立
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