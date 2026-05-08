写真提供：HZ VILLAGE Inc.中森明菜が、約10年ぶりのニューシングルCDとなる55thシングル「ごめんと、すきと、」を7月1日（水）にリリースすることが決定した。ライブツアー初日のリリースとなる今作にはオリジナル新曲を3曲収録。表題曲「ごめんと、すきと、」のほかにテレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』エンディングテーマ曲「カサブランカ」、そして「FAKE」を収録する。2形態での発売となるが、「2CDデラック