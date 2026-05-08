5月7日（木）に放送された『徹子の部屋』に渡辺正行が出演し、黒柳徹子との意外な秘話が語られた。【映像】黒柳徹子、自宅に招いた年下タレントの“失礼すぎる”行動を暴露！「私のベッドルームで…」今年1月に古希の誕生日を迎えた渡辺。嬉しいことに、剣道七段の昇段試験を受け、見事合格したという。学生時代に三段を取得後、56歳で四段、60歳で五段と着実に昇段してきたそうで、「強ければいいというものじゃない。人間ができ