■『RIZIN.53』2日前メディアインタビュー（8日・神戸市内ホテル）第10試合で皇治とスタンディングバウトルールで対戦する平本蓮が、2日後に迫った因縁の相手との試合、そしてMMA復帰戦となる9月大会に向けての意気込みを語った。【インタビュー動画】皇治、平本蓮を痛烈批判 “バンテージ問題”に苦言「ティッシュでも巻いとけ」2024年7月28日に朝倉未来に1ラウンドでKO勝利してから、651日。ついに復帰の時を迎えた“黒のカ