記事ポイント動画内の顔をAIが自動検出し、フレーム単位のトラッキングで動く顔にもモザイクが追従円形・ハート・ピクセル・ダストなど多彩なスタイルをぼかし強度・サイズ込みで一括設定VlogやイベントなどiOS動画編集で複数人の顔ぼかし作業を大幅に省力化 カフェや旅行先、イベント会場で撮影した動画に、第三者の顔が自然に映り込んでしまうことがあります。iOSの動画編集アプリVDIT(ブイディット)は2026年5月4日公開のv4