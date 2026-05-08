○マルマエ [東証Ｐ] 200万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限54万株の第三者割当増資を実施するほか、自己株処分による70万株の株式売り出しを行う。発行価格は5月18日から20日までの期間に決定される。 〇東京きらぼし [東証Ｐ] 三井住友信託銀行による549万8500株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限82万4700株の売り出しを実施する。売出価格は5月19日