○マルマエ <6264> [東証Ｐ]

200万株の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しに伴う上限54万株の第三者割当増資を実施するほか、自己株処分による70万株の株式売り出しを行う。発行価格は5月18日から20日までの期間に決定される。



〇東京きらぼし <7173> [東証Ｐ]

三井住友信託銀行による549万8500株の売り出しと、オーバーアロットメントによる上限82万4700株の売り出しを実施する。売出価格は5月19日から22日までの期間に決定される。



[2026年5月8日]



株探ニュース